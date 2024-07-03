Суд постановил изъять имущество у Невзоровых* как у экстремистского объединения

Суд в Петербурге удовлетворил иск прокуратуры к Александру Невзорову** и его супруге о запрете их деятельности как экстремистского объединения и обращению в доход государства их имущества, а именно земли, где стоит их дом в Лисьем носу, и жилого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
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