Суд постановил изъять имущество у Невзоровых* как у экстремистского объединения

Суд в Петербурге удовлетворил иск прокуратуры к Александру Невзорову** и его супруге о запрете их деятельности как экстремистского объединения и обращению в доход государства их имущества, а именно земли, где стоит их дом в Лисьем носу, и жилого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.