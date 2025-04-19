В Волге мало воды: Росводресурсы объяснили причину

Уровень воды в Волге этой весной достаточно низкий. Причину объяснили в пресс-службе Росводресурсов.Ведомство сослалось на данные Росгидрометра: Текущий низкий уровень воды в реках обусловлен низкой водностью вследствие малого поверхностного притока воды с водосбросной площади по сравнению со среднемноголетними значениями.
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