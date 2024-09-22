Засор в раковине боится пластиковой бутылки: пробка выскакивает в один миг – с таким «инструментом» и сантехник не нужен Ольга БезродняяПробки в сточных трубах часто возникают из-за скопившегося мусора, и вода перестает уходить.
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