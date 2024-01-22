Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 22 января ❄️☃️ В Симферополе -4 и малооблачно В Севастополе +2 и малооблачно В Евпатории +2 и пасмурно В Джанкое 0 и дождь со снегом В Ялте +4 и малооблачно В Алуште +4 и облачно с прояснениями В Керчи -1 и пасмурно В Армянске 0 и пасмурно В Красноперекопске 0 и пасмурно В Бахчисарае +2 и облачно с прояснениями В Феодосии +1 и пасмурно В Судаке +1 и облачно с прояснениям Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.