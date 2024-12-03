В Смоленской области закроют железнодорожный переезд

Местные власти подсказали автомобилистам объезд через деревню в Смоленской области В следующий понедельник железнодорожный переезд 245 километра станции Вязьма (Алексеевский) в Смоленской области будет закрыт.
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