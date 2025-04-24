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26 апреля — акция «Библионочь»

26 апреля — акция «Библионочь»

фото: mos.ru/kultura С 26 на 27 апреля в Москве пройдет акция «Библионочь».  Для горожан в культурных центрах и библиотеках проведут более 1,7 тысячи концертов, лекций, спектаклей, творческих встреч и квестов.

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