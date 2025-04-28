В. Путин поблагодарил военных за освобождение Курской области

Москва, 28 апреля /Синьхуа/ -- Президент РФ Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений.
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