Глава СПЧ: вводимая система оценки поведения не защищает учителя от хулиганов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что предложенная министерством просвещения система оценки поведения не решает задачу защиты учителей от хулиганов в школе, он надеется на ее доработку.