Франкен: Бельгия "закрыла дверь" попыткам продавить тему российских активов

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна выступает против использования замороженных российских активов для помощи Украине.
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