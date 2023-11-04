Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России

Алексей Горшков

Да,несмотря на то,что советские люди историю войны знали НЕСРАВНЕННО лучше, чем сегодняшние - часто натыкаешься на ТАКОЕ - нынешний взрослый человек не знает того,что для советского школьника (причём - троечника) было само собой разумеющимся,места в школьных и ВУЗ-овских программах изучению её места отводилось маловато (сейчас, насколько я знаю - ПОЧТИ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ) !!! Правда - тогда это как-то компенсировалось - скажем так: ВНЕУЧЕБНЫМ КОНТЕНТОМ (фильмами, памятными мероприятиями,музеями,памятниками,и т.д.)! Я почему это утверждаю - я историк по образованию,специализировавшийся как раз по истории Великой Отечественной войны - "каждый кулик своё болото хвалит" - и я просто НЕ ЗАМЕТИЛ, как ПРОСКОЧИЛ эти темы - видно,уже в школе, интересуясь этой темой, знал БОЛЬШЕ,чем требовалось программой! И всё-таки - действительно на многое не обращалось внимания,не то,чтобы замалчивалось - при желании информацию можно было найти,но ПОДАВАЛОСЬ какими-то "узелками": "Нападение - Москва - Сталинград - Курск - Днепр - освобождение восточной Европы - Берлин"! Немного особняком - Япония! О боях лета 1943 года - между Курском и Днепром - действительно мало было известно.