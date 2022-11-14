НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    А не правильнее ли было сказать, что народ сам себя спаивал, так же, как это было до революции?Как советская вла...
  • Yvan
    "Коливинг" в дословном переводе означает, как я понимаю, "сожительство". Несколько двусмысленно.Не общага, а коли...
  • Татьяна Бутова
    Уточню, не вас конкретно. это обобщенное обращение«Сэр» и «мистер» ...

Мастер карандашного наброска — Пол Ланг

Мастер карандашного наброска — Пол Ланг

Возможности человека безграничны. В это начинаешь верить еще больше, когда смотришь на работы современных фотореалистов — художников, чьи работы невозможно отличить от фотографии… И это когда, как говорится, многие гуся в Paint нарисовать не могут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх