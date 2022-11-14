Мастер карандашного наброска — Пол Ланг

Возможности человека безграничны. В это начинаешь верить еще больше, когда смотришь на работы современных фотореалистов — художников, чьи работы невозможно отличить от фотографии… И это когда, как говорится, многие гуся в Paint нарисовать не могут.
Возможности человека безграничны. В это начинаешь верить еще больше, когда смотришь на работы современных фотореалистов — художников, чьи работы невозможно отличить от фотографии… И это когда, как говорится, многие гуся в Paint нарисовать не могут.
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