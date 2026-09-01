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Царьград

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Вышний Волочёк в год 830-летия: театральная аллея, Пётр I и новые маршруты для туристов

Вышний Волочёк в год 830-летия: театральная аллея, Пётр I и новые маршруты для туристов

Вышний Волочёк продолжает юбилейную программу, посвящённую 830-летию города. Одновременно с сохранением исторического наследия здесь развивают современную туристическую инфраструктуру: у драматического театра появилась Театральная аллея, а на улице Осташковской начал работу интерактивный туристско-информационный центр "Домик Петра I".

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