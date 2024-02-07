3 дня назад 7,4K прочитали В нынешней международной обстановке, насыщенной напряженностью и неопределенностью, появляются сообщения, которые могут вызвать серьезное беспокойство среди сторонников мира и стабильности.
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