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«Кость в горле»: Запад бессилен перед Приднестровьем из-за России

«Кость в горле»: Запад бессилен перед Приднестровьем из-за России

3 дня назад 7,4K прочитали В нынешней международной обстановке, насыщенной напряженностью и неопределенностью, появляются сообщения, которые могут вызвать серьезное беспокойство среди сторонников мира и стабильности.

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