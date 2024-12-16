Лидер оппозиции Канады: Трюдо потерял контроль над ситуацией в государстве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потерял контроль над происходящими в государстве процессами. Такое заявление сделал лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр в ходе выступления в национальном парламенте.
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