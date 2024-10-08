Ликсутов: 28 предприятий получили премию «Лидеры промышленности Москвы»

Вручение премии «Лидеры промышленности Москвы» провели в столице ко Дню московской промышленности. В этом году лауреатами стали 28 компаний, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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