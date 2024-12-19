Появился новый рендер будущего «самолета Судного дня»

Новый рендер будущего «самолета Судного дня» / © Northrop Grumman E-6B предназначен для связи президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
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