Венеция-2026: Ксения Собчак, Виктория Лопырёва, девушка миллиардера Кристина Романова и экс-супруга беглого банкира Татьяна Корсакова показали свои модные образы

В Венеции в самом разгаре 83-й международный кинофестиваль, на котором мировые селебрити и наши звёзды выходят на красные дорожки в модных образах от известных дизайнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Острое ощущение ...
- Слава Копейкин ср...
- 55-летняя Кристин...
Кому война а кому заграница.Что они в нашей стране делают Облажиие их налогами для фронта