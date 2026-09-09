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Венеция-2026: Ксения Собчак, Виктория Лопырёва, девушка миллиардера Кристина Романова и экс-супруга беглого банкира Татьяна Корсакова показали свои модные образы

Венеция-2026: Ксения Собчак, Виктория Лопырёва, девушка миллиардера Кристина Романова и экс-супруга беглого банкира Татьяна Корсакова показали свои модные образы

В Венеции в самом разгаре 83-й международный кинофестиваль, на котором мировые селебрити и наши звёзды выходят на красные дорожки в модных образах от известных дизайнеров.

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