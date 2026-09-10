«Кросс нации – 2026»: для жителей Волгоградской области открыта регистрация на всероссийский забег 26 сентября Волгоградская область присоединится ко Всероссийскому дню бега.
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