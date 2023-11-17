Стадион «Труд» открыли после реконструкции в Лобне

Реконструкция стадиона «Труд» завершилась в Лобне. За три с половиной месяца на поле уложили искусственный газон, выровняли беговые дорожки, установили новые раздевалки, трибуны и скамейки запасных, смонтировали освещение.
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