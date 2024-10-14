Китай впервые за 24 года отправил в США двух больших панд

Две трёхлетние большие панды Бао Ли и Цин Бао покинули исследовательский центр в Дуцзянъяне, расположенный недалеко от места их обитания в горах на юго-западе Китая, и направились в Смитсоновский национальный зоологический парк в Вашингтоне.