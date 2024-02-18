Заказы на годы вперед: как Россия наращивает темп в производстве техники

Российская оборонная промышленность обеспечена заказами на годы вперед — речь идет и поставках техники и вооружений в действующую армию и пополнении стратегических запасов после завершения специальной военной операции.
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