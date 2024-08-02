Ozon может показать неплохие результаты за 2 квартал

Ozon раскроет результаты по МСФО за 2К24 во вторник, 6 августа. Ждем роста оборота на 72%. Мы прогнозируем увеличение оборота (GMV) на 72% во 2К24 — до RUB 641 млрд (здесь и далее рост относительно 2К23, если не указано иное).
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