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Новости экономики России

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Ozon может показать неплохие результаты за 2 квартал

Ozon раскроет результаты по МСФО за 2К24 во вторник, 6 августа. Ждем роста оборота на 72%. Мы прогнозируем увеличение оборота (GMV) на 72% во 2К24 — до RUB 641 млрд (здесь и далее рост относительно 2К23, если не указано иное).

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