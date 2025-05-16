Российские ретейлеры увеличат число новых магазинов на 20% в 2025 году

По итогам 2025 года количество магазинов отечественных ретейлеров в РФ может вырасти на 15–20%, о такой тенденции в пятницу, 16 мая 2025 года, рассказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии