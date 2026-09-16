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Царьград

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Две дзюдоистки из Челябинска представят Россию на ЧМ-2026 в Баку

Две дзюдоистки из Челябинска представят Россию на ЧМ-2026 в Баку

Национальная команда по дзюдо отправится на мировое первенство 2026 года в составе 23 спортсменов — 12 мужчин и 11 женщин.

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