Кредиты станут еще дороже для некоторых россиян с 1 января

До 31 марта ЦБ не станет ограничивать полную стоимость займа С 1 января по 31 марта 2025 года Центробанк не станет ограничивать полную стоимость кредита 29,2 процентами годовых для банков, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также ломбардов по всем потребительским кредитам, а также для микрофинансовых организаций.