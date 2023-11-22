Forbes отказался от сделки по продаже после данных об участии Магомеда Мусаева

Сделка по продаже Forbes Media Group стоимостью $800 млн группе инвесторов во главе с американским техническим руководителем Остином Расселом сорвалась после того, как были подняты вопросы о потенциальном российском или другом иностранном влиянии на приобретение.
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