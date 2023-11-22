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Forbes отказался от сделки по продаже после данных об участии Магомеда Мусаева

Forbes отказался от сделки по продаже после данных об участии Магомеда Мусаева

Сделка по продаже Forbes Media Group стоимостью $800 млн группе инвесторов во главе с американским техническим руководителем Остином Расселом сорвалась после того, как были подняты вопросы о потенциальном российском или другом иностранном влиянии на приобретение.

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