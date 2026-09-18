Грушко: Россия ждет ответа от Турции насчет возможных поставок оружия США Киеву

Россия ожидает от Турции ответа по поводу возможных поставок оружия США Украине. Согласно обнародованным конгрессом США документам, речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции.
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