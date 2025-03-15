В ГАИ раскрыли, за какие вещи в машине водителя могут оштрафовать и лишить прав

Многие автовладельцы даже не задумываются о том, какие предметы перевозят в багажнике, однако определённые грузы могут стать причиной не только денежного взыскания, но и временного запрета на управление транспортным средством.
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