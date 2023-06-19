Журнал «Профиль»

13 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елизавета Колобова
    Давно пора! На привокзальной площади в Туапсе продают чебуреки сомнительного качества, хорошо бы проверить мясные, фа...В России предлага...
  • лина любимцева
    Это хорошая весть!! Удачи инвестору, чтобы все получилось. И  пусть  берегут экологию!! Чтобы все было аккуратно!!Импортозамещение ...
  • лина любимцева
    Так "зерновая сделка" никогда и не срабатывала. А зерно вывозить из Украины могли и сухопутным путем, и по морю. Росс...В МИД России расс...

ЮАР надеется, что предложения африканской миссии по конфликту на Украине будут учтены

ЮАР надеется, что предложения африканской миссии по конфликту на Украине будут учтены

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса отметил теплый прием делегации лидеров африканских стран в России и на Украине, это дает повод полагать, что их предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх