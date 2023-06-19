ЮАР надеется, что предложения африканской миссии по конфликту на Украине будут учтены

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса отметил теплый прием делегации лидеров африканских стран в России и на Украине, это дает повод полагать, что их предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены.
Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса отметил теплый прием делегации лидеров африканских стран в России и на Украине, это дает повод полагать, что их предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены.
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