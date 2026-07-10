Банк России выпустил обновлённую банкноту 100 рублей — она посвящена Центральному федеральному округу

Модернизированная банкнота номиналом 100 рублей выходит в обращение с 10 июля 2026 года. Её дизайн отражает тематику Центрального федерального округа, а система защитных элементов повторяет решения, применённые в купюре образца 2022 года.
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