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Каменский об отъезде в НХЛ: «Я люблю свою страну. Дождался момента, когда можно было официально уехать. Спасибо Фетисову, который пробил дорогу, из армии уволился и уехал»

Нападающий дебютировал в лиге в сезоне-1991/92. – Правильно ли я прочитал, что решение уехать в НХЛ было достаточно сложным, поскольку вы же были семейный человек?  – Я никогда не думал о том, чтобы уехать без семьи.

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