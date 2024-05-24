Каменский об отъезде в НХЛ: «Я люблю свою страну. Дождался момента, когда можно было официально уехать. Спасибо Фетисову, который пробил дорогу, из армии уволился и уехал»

Нападающий дебютировал в лиге в сезоне-1991/92. – Правильно ли я прочитал, что решение уехать в НХЛ было достаточно сложным, поскольку вы же были семейный человек? – Я никогда не думал о том, чтобы уехать без семьи.
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