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«Карт-бланш Сырского»: ВС РФ рвут резервы врага, пересекая линию Орловки, Тоненького, Бердычей: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«Карт-бланш Сырского»: ВС РФ рвут резервы врага, пересекая линию Орловки, Тоненького, Бердычей: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Южнодонецком направлении: Российские войска смогли продвинуться в центральной части Новомихайловки, установив контроль над частью улиц Шевченко и Соборной, а также храмом Архангела Михаила.

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