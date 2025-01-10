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Царьград

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ПВО России уничтожили 40 украинских дронов над несколькими областями страны

ПВО России уничтожили 40 украинских дронов над несколькими областями страны

Силы противовоздушной обороны России эффективно нейтрализовали 40 украинских дронов в ключевых регионах страны, включая Ростовскую, Курскую, Воронежскую и Брянскую области, а также над Кубанью и в акватории Азовского моря.

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