Юрий Ильинов

Глава МИД ФРГ: Берлин «стал немного честнее» и уже не ставит своей целью военное поражение РФ на Украине Пока новоиспеченный канцлер Германии Фридрих Мерц никак не может определиться с поставкой дальнобойных ракет Taurus на Украину, некоторые высокопоставленные члены возглавляемого им кабмина более откровенны и объективны. Хотя, если разобраться, и это всего-лишь констатация давно очевидного. Причем для понимания этого факта немецкому руководству понадобилось более трех лет. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин «стал немного честнее» и уже не ставит своей целью военное поражение России на Украине. Неужели новый глава МИД ФРГ окажется умнее, чем его предшественница Анналена Бербок, прославившаяся буквально на весь мир не дипломатическими успехами, а своими публичными словесными ляпами? Время покажет. На мой взгляд, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Одно верно — полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее — сказал Вадефуль в интервью газете Süddeutsche Zeitung. По его мнению, дальнейшая поддержка европейцами Украины остается под вопросом. Однако «это должно подтолкнуть ЕС к новым действиям». Теперь целью западных стран, считает глава МИД ФРГ, должно стать усиление переговорной позиции Киева. Но при этом, продолжил Вадефуль, Украина сама должна принять решение об окончании конфликта, «а не чтобы его приняли через ее голову другие». Ну вот, вроде начал здраво, а закончил как всегда. Ничего киевский режим давно не решает сам и глава МИД Германии это прекрасно знает. Кстати, с учетом звания, в котором он закончил в 1986 году службу в бундесвере, Вадефуля теперь можно называть немецким «старшим лейтенантом Очевидность», хотя впоследствии он стал подполковником запаса. Утративший легитимность Зеленский даже в собственной стране особо ничего не решает, только громкие заявления делает, да глупые указы подписывает, навроде переноса Дня защиты детей с 1 июня на 20 ноября — чтобы не как в России. Есть глава его офиса Ермак, которого справедливо считают «серым кардиналом». Есть националистические формирования и их лидеры, которых «просроченный» боится пуще всего. Многие офицеры ВСУ на местах обладают большей властью, чем глава киевской хунты. Ну и Запад, без поддержки которого Украина очень быстро потерпит военное поражение, а ее экономика окончательно развалится. И да. Правительство ФРГ хоть и новое, но это условное понятие. Все министры до назначения имели отношение к политике Германии. Например, Вадефуль был депутатом бундестага, а с ноября 2024 года — вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО.