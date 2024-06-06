МИД выразил готовность провести новую межпалестинскую встречу в Москве

Россия готова провести следующую межпалестинскую встречу, сообщили в МИД РФ. Об этом сказал заместитель главы ведомства Михаил Богданов, отвечая на вопрос журналистов о планах Москвы принять такую встречу.
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