Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МИД выразил готовность провести новую межпалестинскую встречу в Москве

МИД выразил готовность провести новую межпалестинскую встречу в Москве

Россия готова провести следующую межпалестинскую встречу, сообщили в МИД РФ. Об этом сказал заместитель главы ведомства Михаил Богданов, отвечая на вопрос журналистов о планах Москвы принять такую встречу.

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