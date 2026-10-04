Этот удар Киева сразу начнёт новую войну: Чем ответит Россия, сказал Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, что будет, если Штаты ответят положительно на заявление Зеленского о "Рассвете".
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Пиндосы побояться с Россией воевать. А бандерлогам капец приходит.