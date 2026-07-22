Специалист объяснил замену шва при ремонте орловского моста Дружбы

В ходе судебного процесса над советником губернатора Сергеем Лежневым был допрошен воронежский специалист, который в свое время был главным инженером проекта по капитальному ремонту орловского моста Дружбы.
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