Красивые картинки с Прощеным воскресеньем 2024: как правильно просить прощения у мужа, жены, родителей, друзей и коллег Алиса БронскаяУже в нынешнее воскресенье, 17 марта 2024 года, все восточные христиане будут просить прощения у тех, кому доставили неудобства или обидели.