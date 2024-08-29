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Ползком, через болото - лишь бы к русским: Украинский солдат помог сорвать наступление ВСУ в Курской области

Ползком, через болото - лишь бы к русским: Украинский солдат помог сорвать наступление ВСУ в Курской области

Украинский солдат помог сорвать наступление ВСУ в Курской области. Он сразу же бросил оружие и ползком, через болото начал добираться к русским.

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