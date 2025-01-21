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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Хардкорный режим, скачки и три сюжетных дополнения: Warhorse рассказала, как буд...

Хардкорный режим, скачки и три сюжетных дополнения: Warhorse рассказала, как буд...

Хардкорный режим, скачки и три сюжетных дополнения: Warhorse рассказала, как будет поддерживать Kingdom Come: Deliverance 2 после релизаСредневековый ролевой экшен с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской Warhorse Studios ещё даже не вышел, а разработчики уже разметили пострелизную поддержку.

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