Bitwise завершила регистрацию ETF Dogecoin (DOGE) в американском штате Делавэр

На фоне изменений в регулировании криптовалют, связанных с приходом к власти президента Трампа, компания Bitwise планирует подать заявку в SEC на запуск биржевого фонда (ETF), ориентированного на Dogecoin.
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