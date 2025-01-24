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Трамп отказался от восстановления Украины, опираясь на частный сектор

Трамп отказался от восстановления Украины, опираясь на частный сектор

Администрация Трампа не планирует участвовать в восстановлении Украины после конфликта, полагаясь на частный сектор.

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