В Свято‑Екатерининском женском монастыре вышла книга о священноисповеднике протоиерее Николае Вологодском

К 30‑летию Свято‑Екатерининского женского монастыря издана книга, посвящённая протоиерею Николаю Вологодскому — настоятелю Екатерининского храма и священноисповеднику, более 40 лет (с 1891 по 1932 год) отдавшему служению в этом храме.
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