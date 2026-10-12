В Свято‑Екатерининском женском монастыре вышла книга о священноисповеднике протоиерее Николае Вологодском

К 30‑летию Свято‑Екатерининского женского монастыря издана книга, посвящённая протоиерею Николаю Вологодскому — настоятелю Екатерининского храма и священноисповеднику, более 40 лет (с 1891 по 1932 год) отдавшему служению в этом храме.