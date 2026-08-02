Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Взламывают брошенные квартиры": боевики ВСУ массово мародёрствуют в Херсоне

"Взламывают брошенные квартиры": боевики ВСУ массово мародёрствуют в Херсоне

По данным украинских СМИ, с правобережной территории Херсонской области, временно находящейся под контролем украинских боевиков, продолжают поступать подтвержденные сведения о преступлениях против гражданских лиц.

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