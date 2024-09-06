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Владивостоку предрекли будущее столицы России

Владивостоку предрекли будущее столицы России

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выразил амбициозное желание.

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Комментарии
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Александр Глущенко
))) Господиии !!!  Говорят всё время о том, что Москва и Питер в своё время , находятся очень близко к границам европы , откуда и приходят все войны.. Предлагали и сейчас иногда эта тема всплывает в СМИ --  Екатеринбург ..Но умки предлагают  Владик )))) он далеко от европы , но близко к джапанам.. )))  Небось и пендосы тоже свою столицу  перенесут в японию )))   Зачем менять шило на мыло ? Может сразу в Арктику перенести ? Ближе и так же дорого ...  В России  же не хватает земель ))  вот и предлагают дурацкие проекты.
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