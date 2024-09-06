Владивостоку предрекли будущее столицы России

Александр Глущенко

))) Господиии !!! Говорят всё время о том, что Москва и Питер в своё время , находятся очень близко к границам европы , откуда и приходят все войны.. Предлагали и сейчас иногда эта тема всплывает в СМИ -- Екатеринбург ..Но умки предлагают Владик )))) он далеко от европы , но близко к джапанам.. ))) Небось и пендосы тоже свою столицу перенесут в японию ))) Зачем менять шило на мыло ? Может сразу в Арктику перенести ? Ближе и так же дорого ... В России же не хватает земель )) вот и предлагают дурацкие проекты.