Нападающий Панарин повторил достижение Ягра в "Рейнджерс"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал третьим третьим игроком за всю историю клуба, которому удалось оформить 40+ голов и сделать 60+ результативных передач в рамках одного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).