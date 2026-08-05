Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Раскрыта цель визита главы Минобороны Британии в Киев
Комментарии
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AB
Andrey B-V
А почему этот англосакс не пострадал при ударах ВС РФ по Киеву? Опять договорняк? А ведь было бы весьма неплохо, если бы этот англосакс после приезда в Киев был хотя бы покалечен "Геранью" или "Кинжалом"! Ведь знают куда едут англосаксы и евро-гейские чинуши. А тут приехал, посмотрел, поговорил, пообещал и спокойно уехал. Очень все это похоже на договорняк.
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1 м.
Геннадий Бережнов
Andrey B-V
А почему этот англосакс не пострадал при ударах ВС РФ по Киеву? Опять договорняк? А ведь было бы весьма неплохо, если бы этот англосакс после приезда в Киев был хотя бы покалечен &quot;Геранью&quot; или &quot;Кинжалом&quot;! Ведь знают куда едут англосаксы и евро-гейские чинуши. А тут приехал, посмотрел, поговорил, пообещал и спокойно уехал. Очень все это похоже на договорняк.
Смени пластинку уже не воспринимается!
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1 м.
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