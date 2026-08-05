Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Раскрыта цель визита главы Минобороны Британии в Киев

Раскрыта цель визита главы Минобороны Британии в Киев

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AB
Andrey B-V
А почему этот англосакс не пострадал при ударах ВС РФ по Киеву? Опять договорняк? А ведь было бы весьма неплохо, если бы этот англосакс после приезда в Киев был хотя бы покалечен &quot;Геранью&quot; или &quot;Кинжалом&quot;! Ведь знают куда едут англосаксы и евро-гейские  чинуши. А тут приехал, посмотрел, поговорил, пообещал и спокойно уехал. Очень все это похоже на договорняк.
Ответить
1 м.
Геннадий Бережнов
Andrey B-V
А почему этот англосакс не пострадал при ударах ВС РФ по Киеву? Опять договорняк? А ведь было бы весьма неплохо, если бы этот англосакс после приезда в Киев был хотя бы покалечен &amp;quot;Геранью&amp;quot; или &amp;quot;Кинжалом&amp;quot;! Ведь знают куда едут англосаксы и евро-гейские  чинуши. А тут приехал, посмотрел, поговорил, пообещал и спокойно уехал. Очень все это похоже на договорняк.
Смени пластинку уже не воспринимается!
Ответить
1 м.