Раскрыта цель визита главы Минобороны Британии в Киев

AB

Andrey B-V

А почему этот англосакс не пострадал при ударах ВС РФ по Киеву? Опять договорняк? А ведь было бы весьма неплохо, если бы этот англосакс после приезда в Киев был хотя бы покалечен "Геранью" или "Кинжалом"! Ведь знают куда едут англосаксы и евро-гейские чинуши. А тут приехал, посмотрел, поговорил, пообещал и спокойно уехал. Очень все это похоже на договорняк.