Рамазан Исмаилов о потенциальном бое Шлеменко – Резников: «Люди любят конфликтные ситуации»

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался о потенциальном поединке между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко и легковесом ACA Артемом Резниковым: «Почему этот бой хотят увидеть? Это медийный бой, есть конфликт, есть история.