Уборка в недоступных местах вызывает раздражение: рука не пролезает, а пылесос не достает. Дзен-канал «Лайфхаки дом и сад» дает решение: сочетая хлопчатобумажный носок с древесной скалкой, вы сможете сделать всепригодный инструмент, созданный для уборки там, где иной не пролез.