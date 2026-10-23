Уборка в недоступных местах вызывает раздражение: рука не пролезает, а пылесос не достает. Дзен-канал «Лайфхаки дом и сад» дает решение: сочетая хлопчатобумажный носок с древесной скалкой, вы сможете сделать всепригодный инструмент, созданный для уборки там, где иной не пролез.
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