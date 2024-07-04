GizmoChina: Huawei не выпустит свою машину, но продолжит помогать с этим другим

Китайская IT-корпорация Huawei отказалась от планов выпуска собственных электромобилей и вместо этого сосредоточится на разработке технологий для умных автомобилей, которые будут использоваться крупными автопроизводителями.
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